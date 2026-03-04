La pista di bob di Cortina d’Ampezzo è stata dichiarata in stato di abbandono dai tecnici, che hanno evidenziato danni milionari e un rischio di ripetere il problema di Cesana. Il tracciato, considerato un impianto all’avanguardia, mostra segni di degrado e deterioramento che sollevano preoccupazioni sul suo possibile utilizzo futuro. La questione riguarda direttamente la gestione e lo stato attuale della struttura.

La struttura che ha ospitato le gare di bob, slittino e skeleton ha però subito dei danneggiamenti durante i Giochi, come evidenziato dal verbale di un sopralluogo effettuato presso lo Sliding Centre della Perla delle Dolomiti. Nel documento di 45 pagine, redatto il 25 febbraio, sono stati evidenziati danni per un importo superiore al milione di euro (le stime sono ancora da verificare). Come riporta Il NordEst, i tecnici hanno riscontrato uno stato di “quasi abbandono“ per la struttura, con spazi lasciati “in assenza di qualsiasi pulizia, riordino o sistemazione del caso. Quasi tutte le aree degli edifici sono state lasciate aperte, anche locali tecnici come la “control room” dell’edificio di arrivo, la quale contiene strumentazioni del valore di centinaia di migliaia di euro“. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La pista di bob a Cortina rischia il Cesana bis? Danni milionari. I tecnici: “Stato di abbandono”

