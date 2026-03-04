Conversazione tra i massimi gradi dell’esercito russo | quest’anno segna il punto di rottura finale

Un confronto tra i più alti ufficiali dell’esercito russo ha evidenziato che quest’anno rappresenta un punto di svolta definitivo. La discussione, che si presume sia avvenuta tra i vertici militari, si concentra su questioni strategiche e operative cruciali. Le informazioni disponibili sono frutto di ricostruzioni e non sono state confermate ufficialmente, ma si basano su fonti di notizie.

Naturalmente, questa conversazione è frutto di fantasia. In sostanza, però, si basa sulle notizie degli ultimi giorni e delle ultime settimane concernenti l'esercito russo *** Dall' Enciclopedia Galattica — Putin, Vladimir: . Negli ultimi stadi del conflitto noto come invasione dell'Ucraina, la figura di Putin emerse come il paradigma del sovrano anacronistico, latore di una obsoleta visione imperiale. La sua decisione di mobilitare i riservisti nel 2026 viene citata dagli storici come il punto di rottura finale della funzione logica nella struttura di comando russa. Al Cremlino tirava un'aria pesante. Dmitry Medvedev, gli occhi fissi su una mappa che non rifletteva più la realtà sul campo, picchiettò il dito su un documento appena redatto.