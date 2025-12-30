Emergency il video di fine anno dell' associazione | Ripudiamo la guerra quest' anno e quello che verrà

Da lapresse.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergency presenta il suo video di fine anno, un messaggio di speranza e di impegno per un 2026 di pace. Attraverso immagini e parole, l’associazione invita a non ignorare le conseguenze della guerra e a riflettere sulla necessità di un impegno condiviso per un futuro senza conflitti. Un invito alla consapevolezza e alla solidarietà, per affrontare insieme le sfide che ci attendono.

L’associazione Emergency ha pubblicato il suo video di fine anno: un augurio per un 2026 di pace, in cui non si volta lo sguardo dall’altra parte per fingere di non capire che ci sia la guerra. Il video, realizzato con la voce dell’attore Elio Germano, si intitola ‘ Irresponsabili ‘. “Da quando chi alza la voce per la pace fa indignare più della guerra? Stiamo con chi, in pace, alza la voce per la pace. Quest’anno e tutti gli anni che verranno”, dice Emergency. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

