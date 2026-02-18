Rogoredo dalla lotta allo spaccio al banco degli imputati | altri quattro poliziotti indagati

Un nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, avvenuta il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di altri quattro agenti di polizia. La vicenda, iniziata con il tentativo di contrastare lo spaccio di droga nella zona, ora coinvolge anche membri delle forze dell’ordine. Durante le indagini, sono emersi dettagli che indicano possibili irregolarità nelle operazioni di polizia.

L’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni, con precedenti per spaccio, colpito il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, si estende ad altri quattro poliziotti. Si aggiungono al collega quarantunenne già indagato per omicidio volontario. Rogoredo, accuse ai poliziotti. Le nuove contestazioni sono favoreggiamento personale e omissione di soccorso. Gli agenti – tre intervenuti poco prima per un controllo antidroga nella stessa area e uno posizionato alle spalle del collega che ha sparato – avrebbero fornito una ricostruzione ritenuta non conforme al vero e omesso di riferire la presenza di altre persone sul luogo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

