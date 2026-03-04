Comunione dei beni dopo il matrimonio quelli personali sono esclusi | quali sono

Dopo il matrimonio, secondo l’articolo 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale di default è la comunione di beni, a meno che i coniugi non scelgano un’altra opzione. La legge stabilisce che i beni personali dei coniugi sono esclusi da questa comunione, ma non specifica quali siano esattamente, lasciando spazio a diverse interpretazioni e situazioni pratiche.

Secondo l'articolo 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di una diversa convenzione tra i coniugi, è quello della comunione di beni. In tal caso è necessario distinguere quelli che ne fanno parte dai beni personali, che restano esclusi. È importante saperlo anche in vista dei rapporti con i creditori, sia per chi si sposa che per chi affronta questioni successorie, debitorie o di gestione del patrimonio familiare. In questo articolo analizzeremo la disciplina della comunione legale, con particolare attenzione ai beni personali e agli effetti verso i terzi. Che cosa si intende con comunione dei beni La comunione dei beni rappresenta un modello di gestione condivisa del patrimonio familiare.