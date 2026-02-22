Amianto nei giochi per bambini in Italia | quali sono quelli ritirati dal mercato e in quali negozi si trovano

Amianto nei giochi per bambini ha causato il ritiro di alcuni prodotti venduti tra il 2024 e il 2026. Action ha deciso di ritirarli dai negozi dopo aver riscontrato tracce di amianto nell’imbottitura. I genitori possono restituire i giochi e ricevere un rimborso completo. I negozi coinvolti includono punti vendita in tutta Italia. La scoperta ha spinto i rivenditori a controllare attentamente gli altri prodotti in vendita.

Action ritira i giocattoli venduti dal 2024 al 2026 a causa di tracce di amianto nell’imbottitura. I clienti possono restituirli e ottenere il rimborso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Quali sono i borghi più belli d'Italia che si trovano in LiguriaLa Liguria ospita alcuni dei borghi più affascinanti e autentici d’Italia. Leggi anche: Dove si trovano gli autovelox nel Foggiano: quali possono fare le multe e quali ancora no Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Amianto nei giocattoli, scatta l'allarme. Come riconoscere quelli pericolosi; Se hai questi giocattoli di Action smetti subito di farli usare ai bambini: contengono amianto; Amianto, 2.5 milioni per le bonifiche nel SIN di Casale; Altro che BTP. Da 63 anni questo titolo regala dividendi in crescita. Pericolo per i bambini! Allerta amianto nella sabbia per giochi e lavori artigianaliAmianto è stato scoperto nella sabbia cinetica proveniente dalla Cina! Dopo che Australia e Nuova Zelanda hanno avviato i richiami nell’autunno del 2025, anche i Paesi Bassi lanciano l’allarme nella U ... mediterranews.org Se hai questi giocattoli di Action smetti subito di farli usare ai bambini: contengono amiantoRichiamo urgente Action per tracce di amianto nei giocattoli Stretch Squad. Controlla i codici EAN e restituiscili subito per il rimborso ... greenme.it Attenzione! Se hai acquistato giochi nei punti vendita #Action, verifica subito. È stato diramato un richiamo ufficiale per alcuni personaggi allungabili Stretch Squad a marchio HTI: nell’imbottitura interna sono state trovate tracce di #amianto, sostanza classificat - facebook.com facebook