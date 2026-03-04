Como cade nel Cosia | strada bloccata per i soccorsi

Oggi a Como, in via Ambrosoli vicino all’Esselunga, una persona è caduta nel torrente Cosia. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la strada è stata momentaneamente bloccata per permettere le operazioni di salvataggio. La zona è stata chiusa al traffico mentre si svolgevano le operazioni di recupero. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito alle condizioni della persona coinvolta.

Mobilitazione dei soccorsi oggi a Como, in via Ambrosoli, nei pressi dell'Esselunga, dove una persona è caduta nel torrente Cosia. L'allarme è scattato poco dopo la segnalazione di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori con un'ambulanza e gli agenti della polizia locale. Per consentire le operazioni di recupero e assistenza alla persona caduta nel torrente, la polizia locale ha disposto il blocco temporaneo del traffico lungo la strada in entrambe le direzioni di marcia. La zona, particolarmente trafficata soprattutto nelle ore centrali della giornata, ha registrato inevitabili rallentamenti. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una sola persona, una donna di 53 anni.