Israele ha lanciato diversi attacchi aerei a Teheran, colpendo decine di obiettivi militari, secondo quanto annunciato dal portavoce dell’IDF in lingua araba. Tra le strutture colpite si trova anche il quartier generale dei Basij, un’unità paramilitare iraniana. L’operazione si è svolta senza specificare le date esatte, ma è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Israele ha condotto una serie di attacchi aerei contro decine di obiettivi militari a Teheran: lo ha annunciato il portavoce in lingua araba dell’IDF, Avichay Adraee. I raid hanno preso di mira anche il quartier generale dei Basij, la forza paramilitare legata ai pasdaran, «oltre a piattaforme di lancio missilistiche e sistemi di difesa». L’esercito di Tel Aviv, ha assicurato Adraee, «continuerà a intensificare i suoi attacchi» contro le infrastrutture del regime degli ayatollah. Numerose le esplosioni e colonne di fumo che si levano da alcune aree di Teheran. #????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Colpito a Teheran anche il quartier generale dei Basij

