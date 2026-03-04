Chivu a Mediaset | Non una partita bella e non da Inter dovevamo fare di necessità virtù Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna contro il Milan…
L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato il pareggio ottenuto nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como. Ha detto che la partita non è stata bella e non rappresenta lo stile della squadra, sottolineando come abbiano dovuto adattarsi alle circostanze. Ha anche riconosciuto che la fortuna è stata dalla loro parte, in particolare nella sfida contro il Milan.
Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Calciomercato Inter LIVE: L’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Marotta a Sky: «La notizia su Simeone una fake news, con Chivu abbiamo avuto fortuna e lui sta dimostrando di essere da Inter! Se non dovessimo passare…»
Ex Milan, Hauge: “Inter? Abbiamo fatto una bella partita. Sarà speciale tornare a San Siro”Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al servizio del Bodo/Glimt, nella serata di ieri ha sconfitto l'Inter 3-1 nell'andata del playoff di...
Altri aggiornamenti su Chivu a Mediaset Non una partita bella...
Temi più discussi: Pressing: Chivu ha ragione? Video; Como-Inter, semifinale di Coppa Italia: orari e dove vederla; SportMediaset: Inter, la formazione di Chivu Video; SportMediaset: Chivu, caccia all'impresa Video.
Inter, Marotta a Mediaset: Pio-Arsenal? Non vogliamo venderlo! Derby partita importante ma non decisivaL'Inter di Cristian Chivu è impegnata al Senigaglia di Como per la semifinale d'andata della Coppa Italia e il patron dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. gonfialarete.com
Pagina 2 | Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale d'andata in programma al Sinigaglia: le scelte ufficiali di Fabregas e Chivu ... corrieredellosport.it
#Fabregas e #Chivu, questo non è calcio! #ComoInter, la più brutta partita dell'anno calciomercato.com/liste/fabregas… x.com
Due sorprese nell’Inter di Coppa Italia: Chivu guarda al Derby e tiene a riposo Thuram. Nel 3-5-1-1, spazio a Frattesi dietro a Pio Cosa ne pensate - facebook.com facebook