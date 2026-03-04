Chivu a Mediaset | Non una partita bella e non da Inter dovevamo fare di necessità virtù Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna contro il Milan…

Da internews24.com 4 mar 2026

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato il pareggio ottenuto nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como. Ha detto che la partita non è stata bella e non rappresenta lo stile della squadra, sottolineando come abbiano dovuto adattarsi alle circostanze. Ha anche riconosciuto che la fortuna è stata dalla loro parte, in particolare nella sfida contro il Milan.

Chivu a Mediaset: «Non una partita bella e non da Inter, dovevamo fare di necessità virtù. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, contro il Milan…»

Leggi anche: Marotta a Sky: «La notizia su Simeone una fake news, con Chivu abbiamo avuto fortuna e lui sta dimostrando di essere da Inter! Se non dovessimo passare…»

