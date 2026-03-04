Chivu a Mediaset | Non una partita bella e non da Inter dovevamo fare di necessità virtù Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna contro il Milan…

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato il pareggio ottenuto nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como. Ha detto che la partita non è stata bella e non rappresenta lo stile della squadra, sottolineando come abbiano dovuto adattarsi alle circostanze. Ha anche riconosciuto che la fortuna è stata dalla loro parte, in particolare nella sfida contro il Milan.