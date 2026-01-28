Borussia Dortmund Inter LIVE 0-0 | Pio Esposito a tu per tu con Kobel salva tutto Bensebaini

Questa sera al Signal Iduna Park si gioca l’ultima partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. La partita è ancora sullo 0-0, e all’ultimo minuto Pio Esposito si trova a tu per tu con il portiere Kobel, che respinge tutto. Bensebaini si fa trovare pronto e salva il risultato. La partita procede tesa e senza reti, con i giocatori che cercano di sbloccare il risultato fino all’ultimo secondo.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 21 al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match dell'ultimo turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al Signal Iduna Park per Borussia Dortmund Inter, match valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase della Champions League 202526. Per i nerazzurri di Chivu chance ridotte al lumicino di piazzamento nelle prime 8 posizioni, ma una vittoria o un pareggio aiuterebbero comunque a consolidare un piazzamento nelle zone alte per gli eventuali playoff. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. LIVE - Borussia Dortmund-Inter 0-0, 62': dentro Pio Esposito per Bonny. Bisseck chiude bene su Ryerson61' - Ancora Bisseck riesce a chiudere la strada a Ryerson che si era avventurato in area. 60' - Crossaccio da dimenticare di Dimarco, palla che si impenna e finisce sugli spalti. 22.02 - Le due ... Borussia Dortmund-Inter 0-0, il risultato in diretta LIVEIn corso il secondo tempo di Dortmund-Inter, sfida valida per l'ultima giornata della League Phase. Nel primo tempo Guirassy fallisce una grande palla gol davanti a Sommer, doppia occasione sprecata a ... Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-0 FINE PRIMO TEMPO Tante occasioni potenziali per l'Inter, tutte sfruttate male. Una grandissima palla gol per Guirassy. Reti bianche a Dortmund

