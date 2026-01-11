Bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo per Crans-Montana | Gli ustionati vanno a sciare FOTO

Una vignetta pubblicata da Charlie Hebdo su Crans-Montana ha suscitato reazioni di protesta, sia sui social media che in Svizzera. La pubblicazione, intitolata “Gli ustionati vanno a sciare,” ha generato discussioni e critiche, evidenziando ancora una volta il ruolo della satira nel dibattito pubblico. La vicenda sottolinea come l’ironia possa suscitare diverse reazioni, influenzando l’opinione pubblica su temi sensibili e controversi.

Una nuova vignetta del giornale satirico francese Charlie Hebdo sta scatenando un’ondata di indignazione sui social e in Svizzera. Il disegno, firmato dal vignettista Salch e pubblicato su Instagram, fa riferimento alla tragedia dell’incendio del Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 40 morti e 116 feriti. La vignetta ritrae due sciatori gravemente ustionati mentre scendono lungo una pista, accompagnata dalla frase “Gli ustionati vanno a sciare” e dalla scritta in maiuscolo “La commedia dell’anno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlie Hebdo (@charliehebdoofficiel) Il titolo della vignetta è una parafrasi di un celebre film francese della fine degli anni Settanta, Les bronzés font du ski, di Patrice Leconte, trasformando però un riferimento del cinema francese in un commento sulla recente tragedia svizzera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo per Crans-Montana: “Gli ustionati vanno a sciare” (FOTO) Leggi anche: «Gli ustionati sciano»: bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana Leggi anche: Sciatori ustionati: bufera su una vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. «Gli ustionati sciano»: bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana; Charlie Hebdo nella bufera per una vignetta sulla tragedia di Crans-Montana; Crans-Montana, polemiche per la vignetta di Charlie Hebdo sugli sciatori ustionati: Superato il limite; Vergognatevi. Charlie Hebdo nella bufera per la vignetta su Crans-Montana. Charlie Hebdo nella bufera per una vignetta sulla tragedia di Crans-Montana - Il giornale satirico francese, ispirandosi a un vecchio film, titola: «Gli ustionati vanno a sciare» – Reazioni anche dalla Svizzera: «Proprio nella giornata di lutto nazionale» ... cdt.ch

Charlie Hebdo nella bufera per una vignetta sulla tragedia di Crans-Montana x.com

