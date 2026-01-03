C’era una volta il 2026 | grattacieli robot e conflitti sociali Un secolo fa la profezia di Metropolis

Roma, 3 gennaio 2026 – Dopo un lungo periodo di attese e previsioni, ecco che il 2026 si presenta con i suoi cambiamenti e sfide. Tra innovazioni tecnologiche e questioni sociali, questa data segna un nuovo capitolo nella storia moderna. Un momento di riflessione per comprendere come la società si sta evolvendo e quali sono le prospettive per il futuro.

Roma, 3 gennaio 2026 – Bentornato?????? 2026. Era da un po’ che lo aspettavamo. Sì: ben tornato, non ben venuto. Lo conosciamo già, d’altra parte. L’abbiamo conosciuto cento anni fa, anzi 99, per essere precisi. È l’anno dei grattacieli, dei conflitti sociali, della civiltà delle macchine, dei robot che affiancano l’uomo o minacciano di sostituirlo, in cui i sogni di progresso rischiano di trasformarsi in incubi di prevaricazione. Il 2026 non è iniziato l’altro ieri, ma il 10 gennaio 1927. All’Ufa-Palast vicino allo Zoo di Berlino, uno dei cinema più importanti dell’epoca d’oro tedesca, viene proiettato per la prima volta Metropolis di Fritz Lang, capolavoro del cinema distopico e di fantascienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

