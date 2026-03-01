Sanremo Giulio Cecchettin ospite speciale | presenta le iniziative della Fondazione Giulia Cecchettin

Durante la serata finale del Festival di Sanremo, Giulio Cecchettin è stato ospite speciale e ha presentato le iniziative della Fondazione Giulia Cecchettin dal palco dell’Ariston. Quando le luci si sono abbassate e l’orchestra ha accordato gli strumenti, il pubblico ha assistito alla sua introduzione delle attività promosse dalla fondazione, incentrate su progetti di solidarietà e supporto sociale.

Quando le luci si abbassano e l'orchestra accorda gli strumenti, il palco del Festival di Sanremo si prepara, come ogni anno, a celebrare la musica. Ma per il gran finale di questa edizione, l'attesa non è solo per la canzone vincitrice. È per l'arrivo di Gino Cecchettin, ospite di una serata che promette di lasciare un segno più profondo delle note. C'è qualcosa di potente nel vedere un uomo che ha trasformato il dolore in impegno salire su uno dei palchi più seguiti d'Italia. Gino Cecchettin sul palco di Sanremo 2026 per la nuova campagna della Fondazione intitolata a Giulia. Un breve film che si chiude con una frase importante: "La violenza non nasce all'improvviso." Gino Cecchettin, padre di Giulia vittima di femminicidio, è ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2026 per presentare una nuova campagna di sensibilizzazione. Sul palco della serata finale di Sanremo 2026, Gino Cecchettin ricorda che la violenza contro le donne cresce silenziosa nella quotidianità: educazione, prevenzione e responsabilità collettiva sono la risposta. Gino Cecchettin, papà di Giulia vittima di femminicidio, sale sul palco dell'Ariston presentato da Carlo Conti che gli chiede: "Come fai a reagire a questo dolore" E lui: "Ci sono due opzioni: o farsi annichilire o reagire, io ho fatto così, prendendo spunto da mia figlia."