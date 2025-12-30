La festa del Circolo Nautico | Un anno di grandi successi
Il Circolo Nautico si prepara a celebrare la festa dell’anno, riflettendo sui successi di un 2025 che ha visto una significativa crescita e consolidamento. Un anno contraddistinto da risultati sportivi di rilievo, un’intensa attività organizzativa e un dialogo costante con il territorio. Un’occasione per ripercorrere insieme i traguardi raggiunti e guardare con fiducia alle sfide future.
Celebrare un 2025 che si conclude in forte crescita e consolidamento, caratterizzato da risultati sportivi di assoluto rilievo, da un’intensa attività organizzativa e da un dialogo costante con il territorio. Con questo spirito, presso l’Hotel Relax di San Benedetto si è svolta la festa degli auguri del Circolo Nautico Sambenedettese, che ha ripercorso i risultati, tra gli applausi di soci, atleti e amici della realtà. "Dal 1967 – ha ricordato il Presidente Igor Baiocchi – siamo un punto di riferimento per la città e l’hinterland e lo dimostra la crescita del numero degli iscritti", dopo aver ringraziato il direttivo e lo staff che lo affianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
