Castelvenere insegnanti spagnoli in visita al borgo medievale e alle cantine tufacee

Una delegazione di insegnanti spagnoli ha visitato Castelvenere, esplorando il borgo medievale e le cantine tufacee del territorio. Durante la visita, hanno osservato le caratteristiche architettoniche del centro storico e hanno approfondito la produzione vinicola locale. L'iniziativa fa parte di un progetto Erasmus che coinvolge diverse nazioni europee. I partecipanti hanno espresso interesse per le peculiarità del paesaggio e delle tradizioni locali.

Una delegazione di insegnanti proveniente dalla Spagna, giunta nel nostro Paese nell'ambito di un progetto Erasmus, ha voluto visitare il borgo medievale di Castelvenere con le sue caratteristiche cantine tufacee. La delegazione è stata ricevuta dal sindaco Alessandro Di Santo, dal delegato alla Cultura del Comune Raffaele Simone, dalla Pro Loco e dall'insegnante Maria Assunta Fusco.