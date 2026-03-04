Cardinale Parolin | le guerre preventive possono mettere il mondo a rischio

Il cardinale Parolin ha espresso preoccupazione riguardo alle guerre preventive, sottolineando che se gli Stati potessero agire unilateralmente senza un quadro giuridico internazionale, il rischio di caos globale aumenterebbe. Ha avvertito che il venir meno del diritto internazionale potrebbe compromettere l’equilibrio tra le nazioni e favorire decisioni impulsive e non regolamentate. La questione riguarda quindi il rispetto delle norme e delle regole condivise tra i paesi.

Se agli Stati venisse riconosciuta la facoltà di ricorrere alla "guerra preventiva" secondo criteri unilaterali e senza un riferimento giuridico sovranazionale, l'intero pianeta rischierebbe di sprofondare nel caos. È questo il monito lanciato dal cardinale Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, intervenendo in merito al recente attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Nel suo intervento ai media vaticani, Parolin ha espresso profonda preoccupazione per l'indebolimento del diritto internazionale, denunciando un cambio di paradigma nelle relazioni tra gli Stati. "È estremamente grave che alla giustizia si stia sostituendo la logica della forza", ha osservato, sottolineando come alla forza del diritto sembri ormai subentrare il diritto della forza.