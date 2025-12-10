Integratori proteici e creatina possono mettere a rischio la fertilità maschile?
L'uso di integratori proteici e creatina è comune tra gli sportivi, ma alcune preoccupazioni riguardano il loro possibile impatto sulla fertilità maschile. In questo articolo, esploreremo se questi supplementi possono influenzare la salute riproduttiva, offrendo informazioni basate su evidenze scientifiche per chi desidera concepire.
Salve dottore, io e mio marito stiamo cercando un bambino da quasi un anno. Lui è molto sportivo ma usa spesso integratori proteici e creatina: potrebbero influire sulla sua fertilità? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
