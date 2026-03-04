In vista dell’estate, la Juventus sta definendo il suo piano di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, seguendo le indicazioni di Spalletti. Alcuni giocatori sono certi di restare in squadra, mentre altri sono in bilico e potrebbero lasciare Torino. La squadra sta valutando le prossime mosse per la prossima stagione, con decisioni ancora da prendere sui trasferimenti.

Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve: il piano di Spalletti per l’estate. Chi è sicuro della permanenza e chi invece saluterà Torino, cosa accadrà a giugno

Calciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconeroCalciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconero Osimhen Juve, si...

Calciomercato Juve, suggestione Osimhen: il piano per l’estate 2026. Spalletti pronto a riabbracciarlo?Fiorentina, la rivoluzione di Vanoli: due abiti tattici per la salvezza grazie agli arrivi dal mercato! Tutte le opzioni Bayern Monaco, blindato...

#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts

Una selezione di notizie su Calciomercato Juve

Temi più discussi: Calciomercato Juventus, Goretzka e rinnovi: il piano Comolli; Serie A – Juventus tra Roma e calciomercato: il piano di Spalletti; Tuttosport - Juventus, ancora Vlahovic e Kolo Muani: i nomi per l'attacco e il piano per l'estate; Juve, il pericolo stasera si chiama Malen. Ma perché non l'hai preso tu?.

Juve, McKennie e non solo: pronto il rinnovo di un altro bigJuventus Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori della Juventus ... calciomercato.it

Juve, Kolo e non soloJuventus, Kolo Muani torna obiettivo numero uno: il piano per l’estate e il futuro dell’attacco La Juventus non ha mai smesso di pensare a Kolo Muani. tuttojuve.com

Calciomercato Juve Il piano di Spalletti per l'estate facebook

#Calciomercato #Juve Nome nuovo per la porta x.com