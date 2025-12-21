Con Allegri hanno scoperto la maleducazione nel calcio Orwell diceva che lo sport non c’entra nulla col fair play
Il mondo del calcio si confronta con comportamenti sempre più discutibili, come evidenziato dalla gestione di Allegri. Orwell sosteneva che lo sport e il fair play sono concetti distanti, e questa riflessione resta attuale. Tony Damascelli si conferma un giornalista da seguire con attenzione, poiché le sue analisi offrono spunti spesso imprevedibili e stimolanti.
Tony Damascelli si conferma un giornalista da leggere sempre, spesso non sai quel che scriverà. E oggi, in prima pagina sul Giornale, torna sugli insulti di Allegri a Oriali e la canea mediatica che si è scatenata (alimentata, va detto, dal comunicato di accuse del Napoli). Damascelli, pur non approvando gli insulti, scrive che lo sport è questo e riporta un pensiero di George Orwell al riguardo. Ecco cosa scrive Damascelli sul Giornale: Hanno scoperto la maleducazione nei campi di calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
