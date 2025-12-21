Il mondo del calcio si confronta con comportamenti sempre più discutibili, come evidenziato dalla gestione di Allegri. Orwell sosteneva che lo sport e il fair play sono concetti distanti, e questa riflessione resta attuale. Tony Damascelli si conferma un giornalista da seguire con attenzione, poiché le sue analisi offrono spunti spesso imprevedibili e stimolanti.

Tony Damascelli si conferma un giornalista da leggere sempre, spesso non sai quel che scriverà. E oggi, in prima pagina sul Giornale, torna sugli insulti di Allegri a Oriali e la canea mediatica che si è scatenata (alimentata, va detto, dal comunicato di accuse del Napoli). Damascelli, pur non approvando gli insulti, scrive che lo sport è questo e riporta un pensiero di George Orwell al riguardo. Ecco cosa scrive Damascelli sul Giornale: Hanno scoperto la maleducazione nei campi di calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

