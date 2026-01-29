La Piccola Industria in missione a Bruxelles | Frenati dalla troppa burocrazia europea

La Piccola Industria di Confindustria Lombardia è tornata dall’Europa con le mani vuote. La delegazione ha incontrato i rappresentanti dell’Unione Europea, ma si è scontrata con la troppa burocrazia che rallenta le imprese. I rappresentanti hanno detto chiaramente che le regole sono troppo complicate, e questo rende difficile per le aziende italiane operare e crescere in Europa. La missione si è conclusa ieri, dopo una giornata di incontri che hanno lasciato poche speranze di cambiamenti immediati.

Luitprandi, presidente a livello lombardo: "gli imprenditori vedono nella Ue un ostacolo al fare impresa". Presente anche il presidente Pi Confindustria Lecco e Sondrio Gian Luca Bonazzi Si è conclusa ieri, mercoledì, la missione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Lombardia presso le istituzioni europee. Guidata dal presidente Giorgio Luitprandi, la delegazione di imprenditori lombardi, insieme alla delegazione di Confindustria presso l’Ue, ha tenuto a Bruxelles una serie di incontri con europarlamentari, rappresentanti delle commissioni e dell'industria. Il presidente della Piccola Industria di Confindustria Lombardia Giorgio Luitprandi, nel fare un resoconto della missione, ha dichiarato che “gli imprenditori lombardi vedono sempre più nell’Unione Europea - con le sue rigidità normative, iper-regolamentazioni e approcci ideologici - un ostacolo al fare impresa, un freno all’innovazione e un luogo dove tra visione industriale e approccio burocratico a prevalere è sempre quest’ultimo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Piccola Industria Bruxelles Grifone, parla Fiorini: "C’è troppa burocrazia" Le sfide del made in Italy: "Concorrenza sleale e troppa burocrazia. Bisogna fare sistema" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Piccola Industria Bruxelles Argomenti discussi: Le PMI lombarde in missione a Bruxelles: focus su semplificazione e nuovo bilancio pluriennale; Industria dell’Emilia-Romagna, nel 3° trimestre 2025: -0,5% volume della produzione piccole e medie imprese; La Piccola Industria in missione a Bruxelles: Frenati dalla troppa burocrazia europea; Confindustria, Barbara Ulcelli nominata Vice Presidente di Piccola Industria. Delegazione del Comitato Piccola Industria di Cremona in missione a BruxellesSi è conclusa oggi la missione della Piccola Industria di Confindustria Lombardia presso le istituzioni europee. La delegazione di ... cremonaoggi.it Piccola Industria Ancona, 'benessere in azienda per attrarre talenti e produttività'Investire sulle persone significa investire sul futuro economico delle Marche. Come Regione ci impegniamo a sostenere politiche attive per il lavoro, formazione e competenze, accompagnando le imprese ... ansa.it I VERTICI della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo al primo Consiglio Centrale della nuova presidenza L'articolo: https://cityne.ws/oya5B - facebook.com facebook Confindustria, Ulcelli vice presidente nazionale della Piccola Industria x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.