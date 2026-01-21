Pinguini africani a Zoom Torino c' è la colonia più popolosa d' Italia | due nuovi nati dalle 17 coppie del bioparco

A Zoom Torino, la colonia di pinguini africani si amplia con l’arrivo di due nuovi cuccioli, portando a 17 le coppie presenti nel bioparco. Questa è la più numerosa in Italia e tra le più grandi d’Europa, testimonianza dell’impegno nella conservazione e tutela di questa specie. La crescita della colonia rappresenta un passo importante per la biodiversità e la sensibilizzazione del pubblico.

Aumentano i pinguini africani a Zoom Torino per i nuovi arrivi nella colonia più popolosa d'Italia e tra le più grandi d'Europa. Dalle 17 coppie stabili ospitate all'interno del bioparco di Cumiana sono nati già due pulcini e sono cinque le uova in attesa di schiudersi entro la fine del mese.

