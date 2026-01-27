In inverno, trovare un equilibrio tra stile e comfort può sembrare difficile. Una gonna in maglia rappresenta un’ottima soluzione per affrontare le basse temperature, offrendo calore senza rinunciare all’eleganza. Scegliere capi di qualità permette di mantenere un aspetto curato, anche nelle giornate più fredde, senza compromessi.

Quando il termometro sfiora lo zero, immaginare un look d’effetto che sia caldo e confortevole sembra improvvisamente più complicato. Il rischio è rifugiarsi nelle solite certezze, pantaloni, piumino e silhouette sempre uguali. Eppure una soluzione esiste, ed è sorprendentemente semplice: la gonna in maglia. Morbida ma strutturata, avvolgente senza risultare pesante, riesce a fare ciò che in inverno serve davvero: proteggere dal freddo mantenendo la linea pulita. È un capo che cambia l’insieme, perché porta subito un’idea di femminilità contemporanea, pratica e curata. La cosa migliore è la sua versatilità: con un pull essenziale diventa minimal e cittadina, con un blazer acquista un’aria più strutturata, con stivali e cappotto lungo funziona anche nelle giornate più rigide. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La risposta chic al freddo passa da una gonna in maglia

La gonna scozzese, simbolo delle Highlands, è ormai un must tra le celebrity, grazie alla sua versatilità e stile senza tempo.

