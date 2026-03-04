Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach venerdì 06 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 6 marzo 2026 alle 20:30 si disputa la partita tra Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach, con le formazioni che verranno ufficializzate poco prima del calcio d’inizio. Il Bayern Monaco ha recentemente vinto il confronto contro il Borussia Dortmund, assicurandosi una posizione di vantaggio in classifica, e oggi affronta la gara casalinga nel venticinquesimo turno di Bundesliga.

Il Bayern Monaco ha di fatto chiuso i conti per la lotta al Meisterschale vincendo il Klassiker in casa del Borussia Dortmund, e oggi apre il venticinquesimo turno di Bundesliga accogliendo in casa il Borussia Monchengladbach.  Una gara in puro stile Bayern, con i bavaresi bravi a rimontare lo svantaggio iniziale con la doppietta di Kane e a chiudere la gara nel finale con Kimmich, uno della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

