Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Il secondo ultimo turno dell’anno in Bundesliga si apre con il tanto atteso Borussia Derby tra Dortmund e Monchengladbach, in scena venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:30. Una sfida ricca di emozioni che mette in palio punti importanti e mette alla prova le formazioni in vista delle festività. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per vivere al meglio questa interessante sfida.
Ultimo turno dell’anno in Bundesliga che si apre con il Borussienderby tra il Borussia Dortmund ed il Borussia Monchengladbach. La squadra di Kovac viene da 2 pareggi consecutivi, con il Friburgo capace di fermarli sull’1 a 1 nel finale. Pareggio nel complesso indolore vista la frenata che hanno avuto tutte le grandi, ma che al contempo sa di occasione persa per come si è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
