Battocchio | Al torneo di Dubai valorizziamo i giocatori più esperti

Al NAS Sports Tournament 2026 di Dubai, una semifinale molto attesa si distingue tra le partite giocate. La squadra in questione ha mostrato miglioramenti concreti, mantenendo una certa affidabilità e compattezza in campo. La competizione si sta rivelando un momento importante per i giocatori più esperti, che stanno contribuendo alla crescita complessiva della squadra.

Una semifinale attesa emerge dal NAS Sports Tournament 2026 di Dubai: la squadra mantiene progressi concreti e affidabili, dimostrando compattezza e efficacia. Le prestazioni delle ultime settimane hanno consolidato una posizione avanzata nel torneo, preparando il terreno per la fase decisiva. Nel girone di qualificazione sono state messe a segno due vittorie con tre punti ciascuna e un tie-break perso contro Cisterna, posizionando la squadra al secondo posto e portando al turno successivo il team biancoverde. Ingresso di Michele Fedrizzi, schiacciatore, e Iliya Petkov, centrale, entrambi provenienti dalla Yuasa Battery Grottazzolina nel campionato di SuperLega.