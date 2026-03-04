Balcanizzare l’Iran il giornale di Miriam Adelson svela il piano di Trump e Netanyahu in Iran

Il giornale Israel Hayom ha pubblicato un articolo che rivela un piano congiunto di Donald Trump e il primo ministro israeliano per destabilizzare l’Iran, con l’obiettivo di “balcanizzare” il paese. La pubblicazione menziona dettagli su strategie e possibili azioni preparate dai due leader, senza fornire commenti o analisi sulle intenzioni. La notizia si concentra sull’esposizione di un progetto volto a influenzare la regione.

Il giornale Israel Hayom, di proprietà della miliardaria dei Casinò Miriam Adelson – nota megadonor filo-israeliana che ha sostenuto con ingenti somme entrambe le campagne presidenziali di Donald Trump – ha pubblicato un articolo esplosivo che getta luce sulla strategia congiunta Usa-Israele per l'Iran. L'articolo, firmato dal giornalista Danny Zaken, descrive apertamente un piano mirato a provocare il caos interno nel Paese, con l'obiettivo di spingere verso un colpo di Stato contro la spina dorsale del regime, ovvero il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc). L'articolo si inserisce nel contesto della vasta operazione militare...