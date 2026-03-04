Baku missione azzurra ok | arrivo in sicurezza qualifiche al via e un forfait precauzionale

A Baku, presso la Milli Gimnastika Arenasi, si svolge la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Gli atleti italiani sono arrivati in sicurezza e hanno completato le operazioni di check-in. Le qualifiche sono in programma e si è verificato un forfait precauzionale tra i partecipanti. La competizione prosegue con tutte le atlete pronte a scendere in pedana.

Alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku entra nel vivo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di specialità di ginnastica artistica, dopo l'apertura del circuito a Cottbus. La delegazione italiana, partita il giorno precedente, è arrivata regolarmente nella capita azera senza criticità legate a viaggio o procedure di sicurezza ed è pronta a scendere in pedana dalle qualifiche di domani. La trasferta è stata preceduta da valutazioni approfondite, legate alla situazione internazionale delle ultime settimane. La Federazione Ginnastica d'Italia ha mantenuto un confronto con le autorità competenti per assicurarsi che tutte le condizioni fossero adeguate.