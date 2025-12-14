Baba Vanga la profezia per il 2026 | Nulla sarà come prima cosa accadrà

Baba Vanga, la celebre veggente bulgara scomparsa nel 1996, è tornata al centro dell'attenzione per le sue previsioni sul 2026. Le sue profezie, diffuse sui social e sui media, suscitano grande curiosità e discussione, alimentando timori e speranze sul futuro.

Baba Vanga, la veggente cieca bulgara scomparsa nel 1996, è tornata al centro dell'attenzione per le sue presunte profezie sul 2026, che circolano ampiamente sui social e nei media. Figura leggendaria, a lei sono attribuite visioni su eventi globali, spesso tramandate oralmente e interpretate in modo vago, senza scritti diretti.Per il 2026, Baba Vanga avrebbe previsto un periodo di forte instabilità mondiale: cambiamenti improvvisi negli equilibri di potere, crisi geopolitiche difficili da gestire e un'Europa fragile. Una frase ricorrente è “terre che si svuotano e popoli in fuga”, interpretata come riferimento a conflitti prolungati, migrazioni di massa e tensioni che coinvolgono multiple aree del pianeta, segnando una fase di transizione carica di rischi piuttosto che di pace. Liberoquotidiano.it

Baba Vanga, la profezia più inquietante sul 2026: «Nulla sarà più come prima». Tutte le previsioni - La veggente cieca bulgara, scomparsa nel 1996, è diventata negli anni una figura quasi mitologica: a lei ... ilmessaggero.it