Autostrada A11 | stazione di Pistoia chiusa una notte

La stazione di Pistoia sull'autostrada A11 sarà chiusa per un'intera notte. Durante questo periodo, i viaggiatori dovranno utilizzare percorsi alternativi segnalati lungo la rete autostradale. La chiusura riguarda esclusivamente la notte indicata e si riferisce a un intervento programmato. La notizia è stata pubblicata da Firenze Post.

Autostrada A11: tratto Pistoia-Montecatini e stazione di capannori chiusi per una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono in programma le seguenti chiusure notturne.

Autostrada A11: stazione di Capannori chiusa una notteIn alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pisa: Lucca est; in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio.

Autostrada A11: stazione di Pistoia chiusa una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo 2026, sarà chiusa la stazione di ... firenzepost.it

Autostrada A11: tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo 2026, sarà chiuso il tratto compreso t ... firenzepost.it

#notiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS Sulla Variante di Valico, tra il bivio con la #A1 e Badia, in direzione Firenze, traffico rallentato per materiali dispersi in carreggiata. Sulla Autostrada #A11, tra Firenze ovest e Prato est verso Pisa, coda per traffico facebook