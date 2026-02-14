Autostrada A11 | stazione di Capannori chiusa una notte

La stazione di Capannori sull’autostrada A11 rimane chiusa per tutta la notte, perché devono rifare il manto stradale. La chiusura si è resa necessaria in seguito ai lavori di pavimentazione programmati lungo il tratto. La polizia stradale ha segnalato deviazioni e disagi ai viaggiatori che percorrono l’arteria.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pisa: Lucca est; in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio.

Per consentire interventi di manutenzione e pavimentazione, la tratta Pistoia-Montecatini dell'autostrada A11 e la stazione di Capannori saranno chiusi per un'intera notte.

Questa notte, la stazione di Prato Ovest sull’autostrada A11 resterà chiusa.

