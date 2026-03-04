atterrati a roma gli italiani fuggiti da abu dhabi

Ieri sera all’aeroporto di Roma Fiumicino sono arrivati circa 200 italiani provenienti da Abu Dhabi con il primo volo di Etihad Airways, su un totale di 278 passeggeri. Questi cittadini erano rimasti bloccati negli Emirati Arabi negli ultimi giorni, a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. L’atterraggio si è verificato poco dopo le 20.

Sono sbarcati poco dopo le 20 di ieri sera all’aeroporto di Roma Fiumicino con il primo volo di Etihad Airways da Abu Dhabi circa 200 italiani (278 i passeggeri totali a bordo) che erano rimasti bloccati negli ultimi giorni negli Emirati Arabi dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. «Siamo rimasti bloccati ad Abu Dhabi dopo essere arrivati da Hanoi, Vietnam, dopo 20 giorni di vacanza: momenti di paura ci sono stati; abbiamo sentito le esplosioni, dei botti, visto luci forti; udivamo poi sirene di ambulanze e polizia. Abbiamo, però, avuto la sensazione che gli Emirati avessero il pieno controllo della situazione». È la testimonianza di un turista sardo, uno dei circa 200 italiani rientrati a Fiumicino da Abu Dhabi, sul volo che ha visto a bordo anche stranieri e membri di equipaggio, in prevalenza spagnoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

