L’Atalanta si prepara a tornare all’Olimpico per la quarta volta in meno di due mesi. Dopo aver sfidato la Lazio in campionato il 14 febbraio, la squadra bergamasca affronterà di nuovo i biancocelesti in Coppa Italia il 4 marzo. Successivamente, è prevista un’altra trasferta allo stadio romano il weekend del 19 aprile contro la Roma.

Tre volte all’Olimpico nel giro di neanche 70 giorni. Lo scorso 14 febbraio per sfidare la Lazio in campionato, oggi 4 marzo sempre di fronte ai biancocelesti in Coppa Italia e poi nel weekend del 19 aprile per affrontare la Roma. L’auspicio dell’Atalanta però è quella di fare poker in tre mesi e aggiungere pure il 13 maggio, data della finale di Coppa Italia. All’Olimpico, per l’appunto, dove i nerazzurri vogliono tornare per la quarta volta nel giro di otto edizioni. Per cancellare le tre precedenti sconfitte. leggi anche. La vigilia Atalanta alla caccia della Coppa Italia, Palladino: “Strada più breve per l’Europa, ci teniamo”. Il primo atto dei 180 minuti va in onda alle 21 in un tempio che si preannuncia deserto, tra la protesta dei tifosi di casa contro la società e l’obbligo di tessera imposto agli ospiti (saranno 104). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mercato Inter, che intreccio con la Lazio: in estate offerti 25 milioni per quel giocatore ma il vero obiettivo è un altro!di Redazione Inter News 24Mercato Inter, che intreccio con la Lazio: in estate offerti 25 milioni per quel giocatore ma il vero obiettivo è un altro!...

Lazio-Atalanta, l’Europa passa per l’Olimpico: Sarri sfida il muro di PalladinoI biancocelesti cercano il riscatto in campionato dopo la gioia in Coppa Italia, ma la Dea arriva a Roma con una difesa blindata e una striscia di...

Atalanta-Lazio | Il video dell’intera trasferta

Una selezione di notizie su Atalanta di nuovo la Lazio altro...

Temi più discussi: A sorpresa, il Sassuolo è di nuovo la sorpresa della Serie A; Atalanta, di nuovo la Lazio: altro viaggio all’Olimpico, con l’obiettivo di tornarci a maggio; Il coraggio di Palladino, il cuore, la tecnologia: l’Atalanta ribalta il Napoli e ora sogna la Champions (e il Borussia); Atalanta - Napoli in Diretta Streaming.

Lazio - Atalanta, nuovo comunicato del tifo organizzato: i dettagliA poco più di 48 ore dalla sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, i gruppi organizzati della tifoseria biancoceleste ... lalaziosiamonoi.it

A sorpresa, il Sassuolo è di nuovo la sorpresa della Serie AUn po' come una decina d'anni fa, ma con ancora meno aspettative: domenica ha persino battuto l'Atalanta con un giocatore in meno ... ilpost.it

Primo gol in Serie B per Tommaso #DelLungo. Il difensore classe 2003 di proprietà dell' #Atalanta, passato in prestito alla #VirtusEntella in estate, ha perso la gran parte delle gare stagionali per problemi fisici. Oggi, contro il Modena, ecco il primo centro in ca x.com

Prosegue il tour de force dell’Atalanta, unica squadra di Serie A ancora in lizza in tutte le competizioni facebook