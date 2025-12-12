Mercato Inter che intreccio con la Lazio | in estate offerti 25 milioni per quel giocatore ma il vero obiettivo è un altro!

L'intricata dinamica di mercato tra Inter e Lazio rivela offerte e strategie concrete: quest'estate sono stati proposti 25 milioni per un giocatore, ma l'interesse reale dei nerazzurri si concentra su un altro profilo. Ecco un approfondimento sui nomi coinvolti e le prospettive future.

Inter News 24 I nomi. Il calciomercato non dorme mai e la dirigenza dell’Inter è già al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Con la finestra invernale alle porte e quella estiva che già proietta le sue ombre, il focus degli uomini mercato di Viale della Liberazione è tornato prepotentemente sulla difesa. Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio resiste, cerchiato in rosso, il nome di Mario Gila. Il centrale spagnolo, cresciuto nella Cantera del Real Madrid e affermatosi come uno dei prospetti più interessanti della Serie A con la maglia della Lazio, sta vivendo una situazione contrattuale che stuzzica le pretendenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, che intreccio con la Lazio: in estate offerti 25 milioni per quel giocatore ma il vero obiettivo è un altro!

Beppe Marotta non fa drammi: l'Inter sta facendo un po' fatica negli scontri diretti tra campionato e Europa, ma solo dal punto di vista dei risultati ? ? "Problema scontri diretti? Non sempre vince la più forte. E sul mercato di gennaio guarderemo con attenzio - facebook.com Vai su Facebook

. @Inter, Marotta: “Ko contro il Liverpool immeritato. Mercato? Terremo conto delle opportunità” Vai su X

Juve su Frattesi, l'Inter pensa a Gila della Lazio, Xabi Alonso per ora resta al Real Madrid - Il centrocampista dell'Inter è finito in fondo alle gerarchie e nonostante un rinnovo pronto potrebbe partire, con Spalletti che lo vuole alla J ... Da eurosport.it

Dalla Lazio all’Inter: Marotta sfrutta un’occasione imperdibile - La Lazio ha bisogno di cessioni per finanziare nuovi ingressi e questo potrebbe coinvolgere anche un profilo importante come Mario Gila. Scrive spaziointer.it

Inter, intreccio di mercato con la Lazio Sarri ha chiesto a Lotito due nerazzurri

Video Inter, intreccio di mercato con la Lazio Sarri ha chiesto a Lotito due nerazzurri Video Inter, intreccio di mercato con la Lazio Sarri ha chiesto a Lotito due nerazzurri