Da Assassinio sull' Orient Express a Mistero a Crooked House

O ggi sono 50 anni dalla morte di Agatha Christie, avvenuta il 12 gennaio 1976. La scrittrice più venduta di tutti i tempi è stata capace di elevare ad arte il genere mystery. Il teatro e la televisione hanno attinto a piene mani dalle avventure dei suoi due indimenticabili personaggi: il mitologico Hercule Poirot e la sagace Miss Marple. Due caratteri tanto irresistibili da aver attirato l’attenzione del cinema di ieri e di oggi. Sir Kenneth Branagh, ad esempio, con la trilogia di Poirot, ha fatto riscoprire al grande pubblico le sottigliezze psicologiche e la modernità letteraria di questa scrittrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

