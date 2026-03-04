Asbr l’accordo è ancora lontano | Aumenti solo per alcuni lavoratori

Non risulta ancora esserci un accordo sui servizi educativi dell'Azienda servizi Bassa Reggiana. I sindacati tornano all'attacco dopo che la questione sembrava in fase di risoluzione, in seguito allo sciopero del 12 dicembre scorso, che aveva portato alla sospensione dell'attività nelle strutture d'infanzia degli otto Comuni del distretto. "Ma ad oggi – dice Paolo Consolini della Funzione Pubblica della Cgil – l'Unione Comune, piuttosto che cercare di ricomporre la frattura, ha inviato a tutti dipendenti dell'Asbr una lettera con cui individua nei sindacati i responsabili di questa situazione". La Cgil ha risposto con una serie di domande, che al momento risultano senza risposta.