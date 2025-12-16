Nonostante i colloqui più intensi e mirati dall’inizio del conflitto, un vero accordo di pace in Ucraina rimane ancora distante. Le tensioni e le divergenze tra le parti coinvolte continuano a ostacolare una soluzione duratura, alimentando incertezze sul futuro della regione e sui passi necessari per raggiungere una stabilità duratura.

© Lettera43.it - Perché un vero accordo per la pace in Ucraina è ancora lontano

Come ha confermato Volodymyr Zelensky, in questi giorni si stanno tenendo i colloqui più intensi e mirati dall’inizio della guerra. Dopo quasi quattro anni di combattimenti su larga scala, e dopo oltre 10 dall’avvio della prima guerra nel Donbass, si sta delineando al tavolo dei negoziati una prospettiva concreta per una road map di pacificazione. L’ ultimo weekend diplomatico a Berlino, con la partecipazione, oltre che del presidente ucraino e dei leader volenterosi europei, anche degli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, è stato giudicato dallo schieramento occidentale un passo in avanti, mentre la Russia, sempre in attesa di un piano dettagliato, per ora non si è spostata dalle note richieste massimaliste: la neutralità futura dell’Ucraina e la sovranità sui territori conquistati. Lettera43.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Abolizione del suffragio universale. . Non volevamo crederci. E invece è tutto vero. Durante la presentazione del nuovo Piano Strategico di Ferrovie dello Stato, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha finalmente spiegato perché i treni arrivano in ritardo. Non - facebook.com facebook