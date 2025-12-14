Ternana-Bra la sfida dei rossoverdi in DIRETTA
Domenica 14 dicembre alle 14.30, la Ternana affronta in casa il Bra in una sfida valida per il campionato di Serie C. I rossoverdi, rinforzati dalle recenti vittorie contro Perugia e Brescia, cercano continuità e punti preziosi nel match che si preannuncia combattuto. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale.
Sfida casalinga Ternana-Bra alle ore 14.30 di domenica 14 dicembre per i rossoverdi, che arrivano al match dalle due belle vittorie contro il Perugia in campionato e il Brescia in Coppa Italia di Serie C. Per il mondo Fere, tuttavia, anche un'altra settimana delicata extracampo, per l'arrivo. Ternitoday.it
