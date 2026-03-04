Appicca un incendio nel centro di accoglienza 16enne trasferito in carcere | intossicata un'infermiera

Un ragazzo di 16 anni è stato trasferito in carcere dopo aver provocato un incendio in una comunità di accoglienza a Casteggio, in provincia di Pavia, il 26 febbraio. Durante l'incendio, un'infermiera è stata intossicata e assistita sul posto. Le forze dell'ordine hanno identificato il giovane come autore del gesto e hanno proceduto con il suo trasferimento in cella.

Un 16enne sarebbe il responsabile dell'incendio scoppiato lo scorso 26 febbraio in una comunità di accoglienza di Casteggio (Pavia). Su disposizione del gip, il ragazzo è stato trasferito nel carcere Beccaria di Milano.