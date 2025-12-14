Incendio nel carcere di San Vittore a Milano trasferiti d'urgenza circa 250 detenuti

Un incendio scoppiato nel carcere di San Vittore a Milano ha causato il trasferimento d’urgenza di circa 250 detenuti in altre strutture del Nord Italia. L’incendio, originato da un guasto elettrico, ha lasciato senza energia un intero reparto per diverse ore, determinando una risposta immediata delle autorità per garantire la sicurezza dei detenuti e del personale.

Il trasferimento d'urgenza in altre carceri nel Nord Italia è avvenuto a causa dell'incendio partito da un quadro elettrico, che ha lasciato un intero reparto al buio per ore. Fanpage.it Principio d'incendio a San Vittore, saranno trasferiti 250 detenuti - Principio d'incendio nel carcere di San Vittore, a Milano, a causa del cortocircuito di un quadro elettrico che ha sprigionato moltissimo fumo, diradatosi solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco. rainews.it

Principio d'incendio nel carcere San Vittore a Milano, Uilpa: "Il Governo trascura manutenzione" - Fumo da un quadro elettrico e tantissimo disagio aggiuntivo per detenuti e agenti della polizia penitenziaria, che già di base non hanno vita facile nel carcere di San Vittore. msn.com

Principio d'incendio al carcere di San Vittore a Milano a causa di un cortocircuito elettrico. Duecentocinquanta detenuti trasferiti nella notte in altre strutture, anche fuori dalla Lombardia. Diversi piani del penitenziario sarebbero inagibili. - facebook.com facebook

Principio di incendio e corto circuito nel carcere di San Vittore: sfollati 250 detenuti milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

