Aperitivo con delitto il 13 marzo presso enoteca Conti Zecca a Leverano

Venerdì 13 marzo presso l’enoteca Conti Zecca a Leverano si terrà l’Aperitivo con Delitto organizzato da Improvvisart. L’evento prevede che i partecipanti, divisi in gruppi, assumano il ruolo di investigatori durante un’ambientazione interattiva. Durante la serata sarà possibile gustare un aperitivo mentre si prende parte a questa esperienza coinvolgente e originale. L’iniziativa combina intrattenimento e socialità in un’unica occasione.

Venerdì 13 marzo arriva l'Aperitivo con Delitto di Improvvisart presso Enoteca Conti Zecca.Gustare un aperitivo non è mai stato così rischioso!Aperitivo con Delitto di Improvvisart è un format interattivo in cui i giocatori, divisi per tavoli, si trasformano in veri e propri investigatori per il.