Danza | da Montegranaro a Amici | la scommessa di Celentano sul talento di Nicola Marchionni

Da Montegranaro a “Amici”, Nicola Marchionni fa il suo debutto nel talent show. Il giovane ballerino fermano ha conquistato l’attenzione di tutta Italia, grazie alla sua bravura e determinazione. Ora si trova sul palco più famoso della televisione, pronto a mettere in mostra tutto il suo talento.

Da Montegranaro al Palcoscenico di “Amici”: La Scommessa di Celentano su un Talento Fermano. L’attenzione del piccolo schermo nazionale si concentra su Nicola Marchionni, giovane ballerino originario di Montegranaro, nel cuore del Fermano. Il suo ingresso nella scuola di “Amici 25”, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, avvenuto durante la puntata di sabato 1° febbraio, ha immediatamente acceso i riflettori su questo emergente talento della danza italiana. Un ingresso non casuale, ma frutto di una precisa scelta di Alessandra Celentano, la rinomata insegnante di danza classica del programma, che ha visto in Marchionni la capacità di innalzare il livello tecnico e artistico della classe.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da Montegranaro ad Amici 25: il talento di Nicola Marchionni conquista Alessandra CelentanoIl giovane ballerino fermano entra nella scuola del talent show di Maria De Filippi. L'insegnante di danza classica lo ha scelto «per alzare il livello qualitativo della classe». cronachefermane.it

