Alla Fiera di Berlino si è registrata una crescente attenzione verso il Varesotto, con uno straniero su cinque che sceglie questa zona per le vacanze outdoor. Il mercato tedesco si conferma il principale target per il turismo locale, contribuendo a rafforzare i rapporti tra la regione e i visitatori provenienti dalla Germania. Questa tendenza si riflette nell’interesse dimostrato dai turisti durante l’evento.

Il Varesotto rafforza il legame con il mercato tedesco, primo bacino di riferimento per l’economia turistica locale. La strategia di internazionalizzazione del territorio compie in questi giorni un nuovo e significativo passo in avanti. Fino a domani la Fondazione Varese Welcome partecipa alla sessantesima edizione della Itb – Internationale Tourismus-Börse Berlin – confermando la propria presenza, nello spazio di Regione Lombardia e inLombardia, in una delle vetrine più prestigiose per l’industria del turismo. Questa missione rappresenta la prima trasferta internazionale del 2026 e sottolinea la volontà del territorio di consolidare il proprio posizionamento a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla Fiera di Berlino. Uno straniero su cinque sceglie il Varesotto per le vacanze outdoor

La settimana delle discipline Stem. Divario di genere da superare. E le sceglie ancora uno su cinqueSolo il 21% degli studenti si laurea (alla triennale) in un percorso Stem, ovvero nelle materie tecnico-scientifiche, dato ancora inferiore alla...

Vacanze outdoor 2026: sei esperienze indimenticabiliVacanze outdoor 2026: sei esperienze indimenticabili Scoprire il turismo open air con nuove emozioni Sei mete straordinarie per vivere la natura e il...

Tutti gli aggiornamenti su Alla Fiera di

Temi più discussi: Turismo, la Sardegna protagonista alla fiera di Berlino; Campania e turismo: la Regione alla fiera internazionale ITB di Berlino; L’Emilia-Romagna alla Fiera turistica Itb di Berlino vacanze sostenibili e sempre più collegate da treni e voli; Tutti amano il Lago di Como ma i tedeschi di più: 15% delle presenze. Superstar alla fiera di Berlino.

Alla Fiera di Berlino. Uno straniero su cinque sceglie il Varesotto per le vacanze outdoorLa Fondazione Welcome alla Borsa internazionale del turismo. Eccellenza paesaggistica coniugata con patrimonio culturale. ilgiorno.it

Turismo: la Regione Campania alla ITB di BerlinoDopo la missione istituzionale a New York, la Regione Campania prosegue il proprio percorso di posizionamento sui mercati internazionali e approda a Berlino in occasione di ITB Berlin, la principale f ... ansa.it

C’è aria di primavera qui alla Fiera di Pordenone Tra novità e piacevoli conferme, il mese di marzo promette di essere davvero molto interessante, con eventi sia per i professionisti che per il grande pubblico. Ospiteremo, infatti, Food And Beverage Expo - P facebook