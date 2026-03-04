Alex Dunne, giovane pilota di talento, riprende la sua carriera dopo aver lasciato la Red Bull. Ora entra a far parte di una squadra di sviluppo ufficiale, con l’obiettivo di continuare a crescere nel mondo del motorsport. La sua scelta segna un passo importante nel percorso professionale, puntando a consolidare la propria presenza nel settore.

Un talento in rapida ascesa conferma il proprio intento di crescere nel motorsport entrando in una struttura di sviluppo ufficiale: Alex Dunne entra nell’Alpine Academy e nel programma junior, con l’obiettivo di maturare ulteriormente in Formula 2 e di avvicinarsi a ruoli professionali nel panorama della FIA. Dopo due FP1 da rookie con McLaren e la separazione dal team avvenuta nello scorso ottobre, la situazione ha richiesto una messa a fuoco su risorse sportive ed economiche, nonché su un percorso di sviluppo mirato. La decisione di approdare in Alpine arriva in un contesto in cui la carriera di Dunne ha già mostrato potenziale significativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Alex Dunne riparte dopo il mancato ingresso in Red Bull

