La presentazione della nuova Red Bull F1 Team si è svolta nella storica Michigan Central Station di Detroit, simbolo dell’industria automobilistica. L’evento, avvenuto tra il 15 e il 16 gennaio, segna il ritorno della scuderia in vista della stagione 2026, con i test di Barcellona già alle porte. Una ripartenza che riflette l’impegno e la volontà di rinnovamento del team, pronto a confrontarsi con le sfide del nuovo campionato.

Nella storica Michigan Central Station di Detroit è stata presentata, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, la nuova Red Bull F1 Team che scenderà in pista già a fine mese nei test F1 di Barcellona. La casa automobilistica guidata dal Team principal francese Laurent Mekies, quest’anno monterà la power unit firmata Ford. Quale luogo migliore di Detroit per il lancio della nuova monoposto, nonostante la capitale del Michigan non sia più quella Motor City del ventesimo secolo. Detroit e l’industria dell’auto: il mito e la parabola. Detroit è stata per oltre un secolo l’epicentro dell’automobile negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

F1 2026, la nuova Red Bull riparte dalla città simbolo dell'automotive: la storia di una crisi

