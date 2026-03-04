Al Palamattioli un grande flashmob per la pace

Domenica 3 maggio alle 15:00, il Palamattioli di Firenze ospiterà un grande flashmob dedicato alla pace, accompagnato dalle note di Michael Jackson. L’evento si inserisce tra le attività dei Vibe Days 2026, un appuntamento che coinvolge danza, arte e comunità. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio e vedrà partecipanti di diverse età che si riuniranno per esibirsi insieme.

Protagonista dell'iniziativa sarà Leny Jay, impersonator ufficiale di Michael Jackson riconosciuto a livello internazionale e protagonista del tour "This Is Michael", che guiderà il pubblico insieme al gruppo di professionisti Bad Soul Light in una performance collettiva ispirata al celebre messaggio di pace trasmesso dal brano "They Don't Care About Us".

