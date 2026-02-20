Al Palamattioli arriva Vibe Days uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della danza urbana

Il Palamattioli ospita i Vibe Days 2026, un evento molto atteso nel mondo della danza urbana. La manifestazione torna a Firenze per due giorni di performance, workshop e incontri rivolti ai giovani appassionati di street dance. L’obiettivo è promuovere l’arte, rafforzare il senso di comunità e raccogliere fondi per iniziative benefiche. La partecipazione di artisti locali e internazionali rende l’appuntamento ancora più coinvolgente. L’evento si svolgerà nel fine settimana.

Torna a Firenze uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della danza urbana e della formazione giovanile: i Vibe Days 2026, due giornate dedicate a cultura, arte, comunità e beneficenza. L'evento, organizzato da Vibe Zone A.S.D., coinvolgerà centinaia di bambini, ragazzi, scuole di danza e famiglie in un programma che unisce workshop, laboratori artistici, rassegna scuole e battle freestyle. Tra gli ospiti di rilievo nazionale e internazionale figurano Jarno Trulli, ballerino legato alla scena urban italiana e performer al fianco di Anna Pepe, e Leny Jay, sosia ufficiale di Michael Jackson e protagonista del tour internazionale "This Is Michael".