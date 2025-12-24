Al Grande Fratello Vip arriva un concorrente assurdo per anni impegnato in politica | nome incredibile!

Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare dopo un lungo stop e, come spesso accade, le indiscrezioni sul cast iniziano a far rumore ancora prima dell’annuncio ufficiale. Dopo tre anni di pausa e alcune edizioni che hanno alternato personaggi famosi e volti sconosciuti senza riuscire a convincere del tutto il pubblico, il reality di Canale 5 sembra intenzionato a puntare su nomi capaci di sorprendere davvero. Tra i primi rumors circolati ce n’è uno in particolare che ha lasciato molti senza parole: un possibile concorrente con un passato lontanissimo dal mondo dello spettacolo, segnato invece da anni di impegno istituzionale e politico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

