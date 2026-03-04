Acqualadroni lavori di somma urgenza in uno dei villaggi più colpiti dalle mareggiate

Nel villaggio Acqualadroni, uno dei quartieri più colpiti dalle recenti mareggiate, sono stati avviati lavori di somma urgenza. Il Comune ha deciso di intervenire in questa zona del capoluogo, che ha subito danni significativi a causa delle intense precipitazioni e delle onde. Le operazioni sono state avviate per riparare i danni e mettere in sicurezza l’area.

E' una delle zone del capoluogo pi colpite dagli ultimi eventi meteo. Parliamo del villaggio Acqualadroni dove il Comune ha disposto dei lavori di somma urgenza. Sarà ripristinata la sede stradale e le relative pertinenze sul lungomare. Sarà la ditta Vector Srl a occuparsene. A metà febbraio Acqualadroni era stata colpita dalla furia delle mareggiate. L'acqua aveva trasformato le strade in corsi d’acqua, trascinando detriti e causando allagamenti che avevano reso difficile la viabilità e creato seri rischi per chi abita nelle zone più esposte. Residenti e automobilisti avevano segnalato situazioni pericolose, mentre i vigili urbani e la Protezione civile hanno cercato di limitare i danni come meglio possibile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Acqualadroni, lavori di somma urgenza in uno dei villaggi pi colpiti dalle mareggiate

Ripuliti i detriti della frana. Ora i lavori in somma urgenzaResta alta l’attenzione da parte dei residenti di via Gentile, nel quartiere de Le Fornaci, per quello che sta succedendo sotto i loro piedi dopo il...

Tutti gli aggiornamenti su Acqualadroni lavori di somma urgenza in....

Lavori di somma urgenza. L’elenco degli interventiSono 15 le attività in corso del Consorzio di Bonifica dopo i danni del maltempo. Spiccano quelle sul torrente Brana e il ripristino dell’argine sinistro dello Stella. Ci sono anche la Brana ad ... lanazione.it

Lavori pubblici di somma urgenza: pubblicato il parere del Revisore sul riconoscimento della spesaIl Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma ... ipsoa.it