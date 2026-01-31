Ripuliti i detriti della frana Ora i lavori in somma urgenza

I residenti di via Gentile, nel quartiere de Le Fornaci, sono ancora in allerta dopo il crollo di uno degli argini del rio Diecine, avvenuto domenica scorsa. Questa mattina sono stati rimossi i detriti della frana, e ora si preparano a iniziare i lavori di riparazione in somma urgenza. La strada resta chiusa, e le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre i residenti aspettano risposte concrete e interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area.

Resta alta l'attenzione da parte dei residenti di via Gentile, nel quartiere de Le Fornaci, per quello che sta succedendo sotto i loro piedi dopo il cedimento di uno degli argini del rio Diecine avvenuto domenica scorsa. Per quanto riguarda i lavori in corso, lato Consorzio Bonifica Medio Valdarno è stato realizzato tutto ciò che c'era da fare: in primis aprire il varco per arrivare coi mezzi in fondo al rio e, nonostante il maltempo, l'intervento dal punto di vista della sicurezza idraulica è stato portato a termine ripulendo il fondo da tutti i detriti che erano presenti all'interno e risagomare, per quanto possibile, la parte che è scivolata dentro il corso d'acqua.

