Nell’aula consiliare di Palazzo Raffaello ad Ancona si discute di autostrada A14, un tema che da anni divide e genera polemiche. Piergallini ha chiesto alla giunta di intervenire immediatamente su un progetto alternativo, evidenziando l’importanza della questione per la regione. La discussione si è concentrata sull’argomento, che rimane al centro delle conversazioni politiche e pubbliche.

Nell’aula consiliare di Palazzo Raffaello, ad Ancona, si parla anche di autostrada. Da anni tema centrale di discussione, ma soprattutto polemiche, e non solo durante il consiglio regionale. A “battere i pugni” sul tavolo è l’opposizione: “Il problema dell’A14 è regionale e transregionale, perché limita l’accesso al Sud Italia, e negli anni si è incancrenito”. A dirlo è Enrico Piergallini (PD), vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche. “Sono quotidiane le notizie degli incidenti, talvolta anche mortali – insiste il consigliere -, dei ritardi e dei lavori. Recentemente è spuntanto quello nella Galleria Vinci () che sta creando problemi e scaricando il traffico sulla ss16. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A14, Piergallini: “Giunta metta subito mano su progetto alternativo”

